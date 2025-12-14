Самолет при падении начал разваливаться на две части.

9 декабря в Ивановской области России разбился военно-транспортный самолет Ан-22, погиб весь экипаж из 7 человек.

Спустя неделю в сети появились видео крушения самолета. По данным тг-канала Mash, они были сняты с камер коттеджного поселка в пригороде Иваново.

На видео видно, что самолет при падении начал разваливаться на две части прямо в воздухе.

Он упал в Уводьское водохранилище и затонул. На суше поблизости следователи обнаружили различные фрагменты самолета.

Предварительно, причиной падения стал некачественный ремонт, из-за чего отказали рулевые приводы - их могли неправильно собрать или некачественно обслужить.

Однако позже в пресс-службе госкорпорации "Ростех" заявили, что перед последним полётом Ан-22 его не обслуживали.

Проблемы российской авиации

В прошлом месяце в Карелии разбился Су-30 при выполнении учебно-тренировочного полета, экипаж погиб. Самолет упал в лесу под Петрозаводском недалеко от городского аэропорта.

Также в ноябре в России разбился военный вертолет Ка-52 с экипажем.

Как отметил военный эксперт Иван Ступак, российская военная транспортная авиация довольно истощена, и самолеты эксплуатируются максимально длительное время. В частности, был списан еще год назад, но почему-то еще летал.

