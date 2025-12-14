Причиной введения мер ограничения являются последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

В понедельник, 15 декабря, в большинстве регионов Украины снова будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщило Укрэнерго.

Отмечается, что причиной введения мер ограничения являются последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - отметили в ведомстве.

Видео дня

Также энергетики призвали потреблять электроэнергию экономно, когда она появляется по графику.

Ситуация со светом в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, в ночь на 13 декабря Одесса пережила самую масштабную атаку РФ, в результате которой город погрузился в блэкаут. Армия РФ повредила четыре подстанции "Укрэнерго", обесточив 560 тысяч потребителей, а это 60% Одесской области. Жители областного центра остались также без воды. К генераторам подключили бюветы, и к ним в течение субботы стояли огромные очереди.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев озвучил сценарий, при котором ситуация со светом станет критической. По его словам, снижение температуры воздуха до 10-15 °C мороза может привести к введению длительных отключений из-за существенного роста потребления электроэнергии. И тяжелее всего при этом будет прифронтовым регионам. На остальной территории Украины при таких погодных условиях будет, скорее всего, три-четыре очереди отключений света.

В "Укрэнерго" объяснили разницу графиков отключений в разных регионах Украины. Там отметили, что российская армия уничтожает объекты генерации в прифронтовых и приграничных регионах и наносит удары по инфраструктуре передачи и распределения электроэнергии, при этом возможности Украины для передачи энергии от электростанций к потребителям на большие расстояния ограничены. Энергетики добавили, что даже без атак передать необходимый объем электроэнергии, скажем, от Ровенской АЭС в Харьков было бы проблематично, потому что сотни километров линий электропередачи и подстанционное трансформаторное оборудование физически не могут работать с такими уровнями напряжений.

