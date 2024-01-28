Женщина в результате российской атаки погибла.

В России инженер завода "Алмаз-Антей" покончил с собой после того, как российская ракета прилетела по дому в Харькове. Там жила его бабушка – она погибла.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы. Отмечается, что мужчина по имени Антон Горобец оставил предсмертную записку и застрелился.

"Несколько дней назад ракета, к которой я приложил руку, прилетела в Харьков, в дом, где жила моя бабушка по маминой линии, она умерла. Я не смог с этим жить. То, что сейчас происходит – ужас и кошмар. Больше в нем принимать участие я отказываюсь, но и бабушку уже не вернешь. Извините меня пожалуйста, но я – так больше не могу", – написал он.

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В Самаре жители столкнулись с исчезновением товаров с полок магазинов. Примечательно, что это один из крупнейших городов РФ. Он является пятым по численности населения. Причиной такого явления называют сложные погодные условия в регионе.

Ранее сообщалось, что в России 12-летняя школьница оставила 10 пересмертных записок и совершила самоубийство. Записки были адресованы разным людям: для мамы, папы, бабушки, дяди и 5-6 одноклассников.

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