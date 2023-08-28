За россиянина вступился рядовой мужчина. Его убили.

В городе Шарипово Красноярского края РФ четверо азербайджанцев с арматурой и молотком набросились на оккупанта, который недавно вернулся из Украины.

РосСМИ сообщают, что трое граждан Азербайджана якобы начали приставать к женщине, которая проходила мимо вместе со своим мужем-оккупантом. К конфликту присоединился еще один рядовой россиянин, который пытался заступиться за "своих".

Азербайджанцы позвали четвертого знакомого, который принес арматуру и два строительных молотка. Началась драка. Вступившегося мужчину убили, а оккупанта и его жену тяжело ранили – их госпитализировали.

Как пишут пропагандисты со ссылкой на очевидцев, во время драки азербайджанцы якобы выкрикивали "получайте, русские свиньи".

Осторожно! Сцены насилия

Другие инциденты с оккупантами

Как сообщал УНИАН, в России разыскивают наемника ЧВК "Вагнер" Алексея Костромина, который подозревается в жестоком избиении и изнасиловании девушки.

Это не первое преступление Костромина. В декабре 2020 года в Кировской области было совершено страшное убийство. В частности, в одной из квартир в поселке Созимский обнаружили мертвую 20-летнюю студентку колледжа. Оказалось, что на почве ревности ее забил молотком 24-летний сотрудник Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) РФ – тот самый Алексей Костромин.

Перед этим в Бурятии наемник ЧВК "Вагнер" напал с гранатой на женщину. Ранее его судили за кражу, грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть. А ранее в Москве еще один участник войны против Украины напал на соседку, жестоко избил ее и поджег кровать.

Вас также могут заинтересовать новости: