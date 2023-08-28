К одному из коллаборантов около шести утра 24 августа сквозь окно влетел украинский дрон-камикадзе, отметили в ГУР МО.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали, как "поздравили" российских оккупантов с Днем флага и Днем Независимости Украины.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале ГУР МОУ, с праздниками захватчиков военные разведчики "поздравили" совместно с представителями движения сопротивления. "Благодаря движению сопротивления, которое координирует Главное управление разведки Министерства обороны Украины, была осуществлена доразведка и эффективное уничтожение ряда вражеских объектов на временно оккупированной территории Запорожской области", - отметили в ГУР.

В разведке рассказали, что 23 августа в штабе отделения Федеральной службы безопасности города Энергодар Запорожской области (ул. Набережная, 24) проходило мероприятие для личного состава оккупационных войск.

"Около 19:00, в момент наибольшей концентрации рашистов, в штабе прогремел мощный взрыв. После начала эвакуации по парковочной площадке вблизи здания был нанесен еще один удар, который дополнительно уничтожил личный состав оккупантов, а также значительно повредил расположенные там автомобили", - говорится в сообщении.

На место чрезвычайного происшествия прибыли три пожарных расчета и кареты скорой помощи. "Тела убитых захватчиков несколькими военными "Уралами" увезли в направлении Мелитополя", - сообщили в ГУР.

Кроме того, 24 августа в городе Каменка-Днепровская Васильевского района Запорожской области около шести утра в окно квартиры "заместителя председателя" оккупационной военно-гражданской администрации, коллаборанта Александра Реймера влетел украинский дрон-камикадзе. "Раненого коллаборанта эвакуировали в больницу", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, ранее во временно оккупированном Энергодаре был нанесен удар по зданию, в котором располагалось управление оккупационной "полиции" и помещение личного состава захватнических войск.

В ГУР МО отметили, что взрыв произошел в кабинете начальника "полиции" в 09:23, во время совещания "руководства". В результате удара многочисленные ранения получил начальник городского отдела полковник Министерства внутренних дел России Павел Чесанов (Чувашская Республика), его заместитель по оперативной работе, руководитель следственного отдела, начальник дежурной части и руководители ряда подразделений. Сообщалось, что оккупантов планируют эвакуировать в Россию военными вертолетами.

Стоит отметить, что общие потери врага на 28 августа 2023 года составляют примерно 261 тыс. 310 противников.

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