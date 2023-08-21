Доброволец российской армии раньше уже сидел за убийство студентки.

В России разыскивают наемника ЧВК "Вагнер", который подозревается в жестоком избиении и изнасиловании девушки.

Как сообщает "База", отличился бывший боец "Вагнера" в Кировской области. После участия в войне на территории Украины Алексей Костромин вернулся домой и напал на 26-летнюю девушку. "Знакомство" потерпевшей с "героем войны" случилось 18 августа и завершилось реанимацией.

"В тяжелом состоянии она оказалась в больнице с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, переломом костей лица, колотыми ранами шеи и контузией глазных яблок", - отмечается в сообщении.

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По данным "Базы", это – не первое преступление Костромина. В декабре 2020 года в Кировской области было совершено жуткое убийство. В частности, в одной из квартир в поселке Созимский обнаружили мертвую 20-летнюю студентку колледжа. Оказалось, что на почве ревности ее забил молотком 24-летний сотрудник Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) РФ – тот самый Алексей Костромин. Он пытался сбежать, но был пойман и осужден за убийство.

Тем не менее, бывший силовик, отсидев менее пятой части срока, отправился добровольцем в ЧВК "Вагнер", и вот теперь отличился очередной раз. Страшно представить, что вытворял в Украине "российский герой", который так "успешно воюет" на родине.

Другие зверства "Вагнера"

Как сообщал УНИАН, недавно "вагнеровец" Михаил Антипов рассказал, как наемники казнили пленного польского добровольца. Сам Антипов попал в "Вагнер" из колонии, где отсиживал 17-летний срок за убийство двух человек. "Послужив" в рядах частной военной компании на территории Украины, он вышел на свободу.

По его словам, представители "Вагнера" взяли в плен польского добровольца. Садисты раздели его до нижнего белья и привели в свой тыл. Пленный был уверен, что его накормят, изолируют, а потом обменяют, как это предусмотрено Женевскими конвенциями. Однако "вагнеровцы" поставили поляка на колени и расстреляли.

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