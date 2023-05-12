Россияне использовали "Калибры" 9 мая, а до того аж 9 марта. Майские "Калибры" были перехвачены все до единого

Россия столкнулась с дилеммой применения крылатых ракет против Украины – ракеты нужны для потенциальной войны с НАТО, а нынешняя война уже почти истощила их запасы. Об этом сообщает британская разведка.

Британцы отмечают, что в ночь на 9 мая Россия выпустила по территории Украины восемь крылатых ракет "Калибр" – впервые после двухмесячной паузы. До этого "Калибры" применяли в последний раз еще 9 марта, хотя все предыдущие месяцы перед тем Россия активно их использовала.

Двухмесячную паузу в применении "Калибров" британская разведка объясняет желанием россиян восстановить свои ракетные запасы. Британские военные аналитики полагают, что Россия рассматривает крылатые ракеты всех типов как главный инструмент нанесения ударов вглубь Украины для срыва украинского контрнаступления.

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Также россияне, очевидно, полагаются именно на ракеты в случае гипотетического конфликта с НАТО, что порождает дилемму – использовать ракеты против Украины или придержать.

"Как использовать это дефицитное и дорогое оружие — одна из многочисленных дилемм, с которыми сталкивается российское командование, потому что война в Украине продолжается намного дольше, чем они изначально планировали", – отмечают британцы.

Ракетный обстрел Украины в ночь на 9 мая

Рано утром 9 мая оккупанты выпустили 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации. Кроме того, около 22:00 часов 8 мая враг выпустил 8 крылатых ракет "Калибр" с носителей в Черном море, которые направил на восточные регионы страны.

Украинская ПВО перехватила все 8 "Калибров" и 15 из 17 ракет Х-101. Несмотря на слухи, в этот раз ракет "Кинжал" по Украине враг не запускал и, соответственно, их не перехватывали.

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