Политолог уверен, что в Москве готовится массовая расправа над генералами.

Россия терпит поражение. Она уже потерпела колоссальное позорное поражение. Если в оставшийся месяц украинцы успеют освободить Херсон, это будет полная катастрофа для российского государства и власти.

Такое мнение высказал известный российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью УНИАН.

"Кто виноват: фюрер или генералы? Фюрер развернул кампанию, очерняющую генералов. Этот призыв к ним сдать оружие и перейти на сторону добра в тот момент, когда им угрожает чудовищная расправа. Тоже самое, что Сталин сделал с генералом Павловым после поражения 41-го года", - говорит политолог.

По его словам, во-первых, решение о мобилизации в РФ – это социальная катастрофа, и она уже разразилась.

"Объявлено было, что 300 тысяч, а оказалось, что планируют призвать миллион. Так нет ничего: ни носков, ни ботинок, ни обмундирования, ни вооружения – все разворовано. В этой ситуации пропаганда подводит вопрос "великого Путина подвели генералы". Готовится массовая расправа над генералами. Им надо решать: или их будут пытать и убивать, или… В Херсоне Стремоусов заявил: "Я требую, чтоб уволили министра обороны Шойгу, и он рядовым солдатом пошел на фронт, чтоб кровью искупить тот позор". Но кто такой этот человечек? Ему дали такое указание. Страшную бойню Путин готовит для своих генералов. Может, уже даже осознав неизбежность поражения. Вот эта катастрофа должна быть объяснена кем-то. Заканчивать самоубийством как царь Николай I после сдачи Севастополя, он не будет", - уверен Пионтковский.

Вместе с тем, по словам Пионтковского сейчас не увольняют Шойгу и других генералов потому, что уволишь - назначишь новых, а через две недели украинцы возьмут Херсон.

"Они специально разворачивают эту кампанию обвинения генералов. Когда эта катастрофа будет ясна, они во всем обвинят генералов", - считает Пионтковский.

В России военных делают козлом отпущения из-за поражения в Украине

Как писал УНИАН, в российском военно-политическом руководстве назревают странные изменения. Эксперты предполагают, что глава "вагнеровцев" Евгений Пригожин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров стремятся сместить министра обороны Сергея Шойгу.

Накануне лидер Чечни Рамзан Кадыров обвинил российское военное командование в неспособности оперативно отреагировать на обострение ситуации, а также заявил, что России необходимо захватить территории четырех областей Украины всеми доступными средствами, включая ядерное оружие малой мощности. "Повар Путина" Евгений Пригожин повторил критику Кадырова в адрес российского военного руководства.

Последствий для них обоих не было. Более того, Кадыров во второй раз с 24 февраля получил "повышение". В конце марта он стал генерал-лейтенантом, а на этой неделе Путин дал ему звание генерал-полковника.

Их заявления подхватили ток-шоу на федеральных каналах – критика военного командования впервые начала звучать на всю страну.

Предполагают, что в конце концов Путин будет пытаться сделать виновным в неудачах на войне против Украины военное командование. В частности, ISW прогнозирует, что главу Минобороны РФ Сергея Шойгу сделают козлом отпущения.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, в Москве сегодня неспокойно. Известно о многочисленных арестах военных. В город вошли элитные подразделения Росгвардии.

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