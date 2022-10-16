По его словам, проблемы российской армии настолько глубокие и системные, что их невозможно исправить даже за месяцы работы.

Утрата доверия между Генштабом РФ и президентом России Владимиром Путиным может вызвать взрыв.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сказал экс-командующий Сухопутных войск США на европейском континенте генерал-лейтенант Бен Ходжес.

По его словам, Путин назначил нового командующего, поскольку тот очень к нему лоялен.

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"Суровикин - это новый командующий российских оккупационных войск и имеет репутацию брутального и коррумпированного. Или кто-то будет удивлен, что Кремль выберет коррумпированного преступника и убийцу на должность нового командующего? Это же было прогнозируемо. Тем более, что он еще и очень лоялен, а это сейчас является важнейшим качеством для назначения на должность, потому что Путин обеспокоен тем, что его генералы не поддерживают его так, как поддерживали раньше", - пояснил Ходжес.

По словам эксперта, пока неважно кто станет в РФ новым командующим. Проблемы российской армии настолько глубокие и системные, что новый руководитель не сможет исправить это за несколько недель или месяцев.

"Коррупция, отсутствие координации между воздушными силами, сухопутными войсками и флотом, провалена логистическая система. Все это такой ужас, что неважно, кто бы ни стал командующим, он не сможет этого преодолеть. Какое отличие нового командующего? Думаю он продолжит тот или иной тип брутальной тактики и чем скорее они терпят поражение, тем лучше", - подытожил Ходжес.

Война в Украине

Войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину без объявления войны. Там назвали полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию"и "демилитаризацию" Украины.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По словам российского руководства, привлекать к войне против Украины будут до 300 тысяч человек.

23-27 сентября российские оккупанты провели на захваченных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской - о выходе из состава Украины и присоединение к России в Донецкой и Луганской - о присоединении к России. 30 сентября президент России Владимир Путин объявил об аннексии частей четырех областей Украины.

По состоянию на 16 октября общие потери живой силы России в Украине с начала полномасштабного вторжения достигли отметки в 65 тысяч человек.

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