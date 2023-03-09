Там заявили, что в прошлом "украинский" агент был сутенером, хулиганом и вором.

Российская Федерация начала новый раунд обвинений против украинской спецслужбы СБУ: на этот раз Киеву "шьют" попытку покушения на главу Приднестровья Вадима Красносельского.

Об инциденте в четверг, 9 марта, сообщило министерство госбезопасности Приднестровья. Там отметили, что СБУ готовила преступление против ряда должностных лиц Приднестровья: "Подозреваемые задержаны", - констатировали там.

При этом российские каналы в социальных сетях сообщают, что речь идет о покушении на главу Республики Вадима Красносельского. Об этом пишет Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Видео дня

Сообщается, что теракт "украинские" агенты планировали в центре Тирасполя: "Преступники рассчитывали на большое число жертв и устранение первых лиц республики", - заявил прокурор.

Также глава МИД Приднестровья отметил, что средства для совершения теракта в Тирасполе были изготовлены в Украине. Он пригрозил Киеву, что уже сегодня власти Приднестровья обратятся к Украине за соответствующим комментарием.

Позже видео с "украинским" агентом опубликовал "Первый Приднестровский" телеканал. Там уточнили, что теракт планировал уроженец России Вячеслав Кисничан 1979 года рождения. В 12 лет он переехал жить в Украину (в Одессу), после чего вступил в ряды СБУ, утверждает пропагандистский канал.

"В феврале прошлого года пошёл в тероборону, затем напросился в СБУ. Там его научили минировать и взрывать. От украинской спецслужбы получил задание в Приднестровье: следить, а затем устранить руководство республики", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что на территории Приднестровья Кисничан действовал под фамилией Саражинский, затем он сменил ее на девичью фамилию матери.

Также его обвинили в сутенерстве, грабежах и хулиганстве, которыми он якобы занимался в прошлом.

Обновлено 12.43 Тем временем в Бюро реинтеграции Молдовы заявили, что не фиксировали "подготовку к теракту" на территории Приднестровья, пишет NewsMaker.

"Компетентные национальные органы расследуют ситуацию. Призываем получать информацию из официальных и правдивых источников", - заявили в ведомстве.

ФСБ обвиняет Украину в заказных "убийствах"

Напомним, что в последнее время Российская Федерация усилила свою информационную пропаганду против Украины, регулярно отчитываясь о предотвращениях попыток заказных убийств со стороны СБУ.

На этой неделе ФСБ заявила, что спасла жизнь российскому миллиардеру Константину Малофееву, который является одним из главных спонсоров философии "русского мира" в РФ.

Вражеская спецслужба обвинила в попытке убийства СБУ и провела параллель со смертью дочери российского пропагандиста Дарьи Дугиной: там заявили о самодельном взрывом устройстве, который был прикреплен к автомобилю Малофеева.

Недавно эту риторику также поддержал лидер Беларуси Александр Лукашенко. Он рассказал о подрывной деятельности агентов СБУ и припомнил случай с атакой на аэродром в Мачулищах.

Вас также могут заинтересовать новости: