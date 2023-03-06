Спецслужба объявила о предотвращении покушения на российского миллиардера спонсора "русского мира" Константина Малофеева.

ФСБ РФ обвинила Украину в попытке осуществления заказного убийства в отношении председателя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева. Ранее с особой просьбой по поводу ликвидации некоторых членов российского общества к агентам ФСБ обратился лидер РФ Владимир Путин.

Спецслужба объявила о предотвращении покушения на чиновника и обнаружила в попытке его убийства "украинский" след, проведя параллель со смертью дочери идеолога "русского мира" Дарьи Дугиной. Говорят, что к авто Малофеева было также прикреплено взрывное устройство, как и в случае со смертью Дарьи, пишет Медуза и другие российские СМИ.

"Террористический акт планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева", - заявили в ФСБ.

Ответственность за попытку ликвидации Малофеева ФСБ возложила на главу Русского добровольческого корпуса Дениса Капустина. Там подчеркнули, что он действовал под контролем СБУ. Также Капустину "приписали" диверсию, которая произошла 2 марта на территории Брянской области.

На инцидент также отреагировала сама "жертва" заказного убийства Малофеев. В своем Telegram он написал, что никакие угрозы не заставят его отказаться от "искренней патриотической позиции".

"В ответ на многочисленные обеспокоенные звонки друзей и знакомых сообщаю: слава Богу, со мной все в порядке. Никто не пострадал. Надеюсь, виновные в убийстве Даши Дугиной будут наконец раскрыты и арестованы", - добавил он.

Константин Малофеев - российский бизнесмен-миллиардер, который известен своей прокремлевской позицией и поддержкой Владимира Путина. Также он является одним из главных спонсоров философии "русского мира". В его группу влияния входит компания "Ростелеком" (он является владельцем акций), группа компаний "Царьград", а также телеканал "Царьград ТВ".

Смерть Дарьи Дугиной и случай в Брянской области

Напомним, что 21 августа 2022 года в Подмосковье взорвали джип отца Дарьи Дугиной идеолога "русского мира" Александар Дугина. На момент инцидента в авто находилась Дарья, она погибла на месте.

Позже российские силовики провели собственное расследование инцидента и обвинили в заказном убийстве Дугиной 43-летнюю гражданку Украины Наталью Вовк. В ФСБ сообщили, что Вовк вместе со своей 12-летней дочерью под прикрытием украинских спецслужб в июне заехала на территорию России для того, чтобы осуществить теракт.

Со своей стороны власти Украины заявляли, что Киев не имеет отношения к смерти Дугиной, и что ее убийство - итог внутренних разборок в самой России.

Также недавно ФСБ попыталась обвинить Украину в организации диверсии на территории Брянской области. 2 марта спецслужбы РФ заявили о проникновении украинской ДРГ на пограничные населенные пункты Сушаны и Любечане (Климовский район Брянской области). Сообщалось о вооруженной группе из 50 человек, которая взяла в заложники автобус и даже убила ребенка.

Позже ответственность за инцидент взял на себя Русский добровольческий корпус, который возглавляет 38-летний россиянин Денис Капустин (в 2017 году он переехал на территорию Украины). Он сформировал организацию в 2022 году. Она находится в подчинении Интернационального легиона территориальной обороны Украины территориальных сил обороны Украины вооруженных сил Украины.

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