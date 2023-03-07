Самопровозглашенный лидер Беларуси раскрыл новые детали о задержании террориста "украинских" спецслужб во время вручения госнаград силовикам и сам запутался в своих объяснениях.

Лидер Беларуси Александр Лукашенко рассказал собственную версию атаки на аэродром в Мачулищах, в рамках которой был поврежден российский радиолокационный самолет А-50.

Напомним, что инцидент случился 26 февраля. Согласно версии беларусского режима, к диверсии причастны украинские спецслужбы. Как отметил Лукашенко во время вручения госнаград своим силовикам 7 марта, Киев придумал соответствующую операцию еще восемь месяцев или полгода назад, пишет издание Belta.

При этом диктатор сам запутался в своих объяснениях: СБУ организовала свой замысел не то "сбоку", не то "за спиной" - Лукашенко пока сам не уверен.

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"Служба безопасности Украины, руководство ЦРУ не то сбоку, не то за спиной разрабатывают операцию против Республики Беларусь. Был подготовлен террорист. Он россиянин, с российским паспортом, имеет украинский паспорт. Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве", - отметил диктатор.

По его словам, Киев завербовал своего "исполнителя" в рамках подготовки террористического акта еще в 2014 году. По версии Лукашенко, речь идет об айтишники или человеке, который хорошо разбирается в IT-технологиях.

Также в контексте атаки на "Мачулищи" диктатор вспомнил об аналогичном нападении в отношении российского аэродрома "Энгельс". По его словам, в этих случаях спецслужбы Украины задействовали разные группы людей, однако подготовку к терактам они проходили вместе. Для нападения на российские самолеты их обучали "самым высоким технологиям", уверен Лукашенко.

"То, что мы увидели, реализуя операцию в Беларуси, - это действительно было что-то невероятное. Были задействованы самые высокие технологии. Он был обучен всему этому не за один месяц. После подготовки он был маршрутирован (так говорят в КГБ) на нашу территорию", - рассказал Лукашенко.

В Беларуси проходят массовые аресты после взрывов в Мачулищах

Напомним, что 26 февраля на беларусском аэродроме в Мачулищах произошла серия взрывов. После этого стало известно о повреждении военного самолета РФ А-50У, хотя изначально Лукашенко отрицал факт атаки на взлетную полосу аэродрома. Сообщалось, что диверсию организовали при помощи дронов, к ней могут иметь отношение беларусские партизаны.

Позже лидер Беларуси, когда факт атаки уже было бессмысленно оспаривать, организовал настоящий рейд проверок среди правозащитников. Буквально через два дня после инцидента в "Мачулищах" в Беларуси арестовали шесть человек.

6 марта стало известно, что КГБ проводит массовые обыски и аресты среди белорусов, которые подвергаются преследованиям по политическим причинам с 2020 по 2023 годы.

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