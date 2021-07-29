В Санкт-Петербурге разыскивают подозреваемого, который жестоко расправился с 43-летней россиянкой.
Об этом сообщает Рен ТВ.
По данным издания, на Пулковском шоссе нашли тело женщины, привязанное проводом за шею к автомобилю. В убийстве подозревают ее сожителя. Не так давно пара поссорилась, поэтому женщина пыталась разорвать отношения. Известно, что за несколько часов до смерти жертва общалась с ним по телефону.
Знакомые убитой рассказали, что подозреваемый воровал у сожительницы вещи и закладывал их в ломбарде из-за проблем с наркотиками. И это несмотря на то, что убитая содержала его и купила ему две машины.
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По мнению подруг погибшей, именно ее сожитель организовал убийство. Он якобы выманил ее под предлогом того, что ему надо забрать из квартиры свои вещи.
Полиция ведет розыск подозреваемого.