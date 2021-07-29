Подозреваемый воровал у сожительницы вещи и закладывал их в ломбарде из-за проблем с наркотиками.

В Санкт-Петербурге разыскивают подозреваемого, который жестоко расправился с 43-летней россиянкой.

Об этом сообщает Рен ТВ.

По данным издания, на Пулковском шоссе нашли тело женщины, привязанное проводом за шею к автомобилю. В убийстве подозревают ее сожителя. Не так давно пара поссорилась, поэтому женщина пыталась разорвать отношения. Известно, что за несколько часов до смерти жертва общалась с ним по телефону.

Знакомые убитой рассказали, что подозреваемый воровал у сожительницы вещи и закладывал их в ломбарде из-за проблем с наркотиками. И это несмотря на то, что убитая содержала его и купила ему две машины.

Читайте такжеЗакопал заживо: россиянин жестоко убил друга за долг в 7 долларов

По мнению подруг погибшей, именно ее сожитель организовал убийство. Он якобы выманил ее под предлогом того, что ему надо забрать из квартиры свои вещи.

Полиция ведет розыск подозреваемого.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Денис Прядко