Отмечается, что задержанные имеют отношение к незаконным вооруженным формированиям РФ.

Во временно оккупированном Крыму жестоко избили местного жителя. От полученных травм мужчина скончался в больнице, у него насчитали 36 ножевых ранений.

Об этом сообщили в пресс-службе так называемого МВД по Крыму.

Отмечается, что 6 сентября около 5:30 34-летнего Сергея Сухова двое неизвестных мужчин привезли в больницу Ялты в тяжелом состоянии со множественными резанными ранами. "Спасатели" быстро уехали, но позже их задержали.

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При этом один из задержанных, Владимир Кикавец, признался в нападении. В то же время второй - Кирилл Гонтаренко, заявил, что в конфликте с Суховым никак не участвовал, а только присутствовал рядом как свидетель. Гонтаренко отпустили из полиции.

7 сентября в соцсетях появилось видео с камер наблюдения с места преступления, после чего возле так называемого городского управления МВД собрался стихийный митинг. Люди перекрыли центральную Морскую улицу, и потребовали задержания Гонтаренко как соучастника преступления.

Позже в полиции объявили, что, когда правоохранительным органам "были представлены доказательства причастности мужчины к противоправным действиям, его оперативно задержали".

Сообщвется,что в ролике видно, что конфликт начался в районе "Стройгородок" около местного "Автокафе". На видео запечатлен черный автомобиль с буквой Z на стекле, из которого выходят четыре человека. Они ссорятся между собой, а затем двое начинают по очереди избивать третьего, пока он не перестал подавать признаки жизни. После чего мужчину затаскивают в багажник и увозят.

Кроме того, четвертый мужчина разговаривал со свидетелями происшествия. Позже работники кафе стали смывать следы крови на месте драки.

По данным СМИ, Владимир Кикавец – бывший участник батальона "Спарта" самопровозглашенной "ДНР". Кирилла Гонтаренко называют "командиром взвода Алупкинской роты специального назначения Союза ветеранов сводного полка народного ополчения Крыма". 12 августа в честь Дня города Ялты его наградили "ценным подарком" и знаком отличия за "образцовое выполнение гражданского долга". Известно, что незадолго до этого он вернулся из Украины.

По словам знакомых, Сергей Сухов хотел уехать во временно оккупированный Херсон.

"Буквально два дня назад я его вез, он рассказывал, что хочет уехать в Херсон, то ли в охрану, то ли еще куда, что-то у него решалось там с документами. А этот Кирюша (Кирилл Гонтаренко, - ред.) был как раз в этих краях, не знаю, где именно, на Донбассе или где, но точно был, может он хотел через него решить какие-то вопросы и уехать. Но точно он хотел в Херсон, говорил, устал о такой жизнь, надо зарабатывать, он говорил, там хорошие деньги обещали", - рассказал знакомый погибшего.

Сначала дело открыли по части 2 статьи 111 "Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью" Уголовного кодекса РФ, но позднее дело переквалифицировали на часть 2 статьи 105 "Убийство группой лиц" УК РФ. Задержанным 37 и 38-летнему мужчинам предъявили обвинение.

Как ранее сообщал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин наградил медалью "За отвагу" россиянина Ивана Непаратова, осужденного на 25 лет за убийства пятерых людей, разбои, грабежи и похищения.

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