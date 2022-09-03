Выдавать земельные участки предлагают военнослужащим, которые отмечены наградами за заслуги в "специальной военной операции".

Минобороны России предлагает выдавать военным и сотрудникам других структур, участвовавших в боях против Украины, земельные участки в оккупированном Крыму и под Москвой.

Об этом пишет проект Крым.Реалии.

Выдавать земельные участки предлагают военнослужащим, которые отмечены наградами за заслуги в "специальной военной операции", и ветеранам боевых действий.

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Оккупационной "власти" Крыма и местной власти Московской области рекомендуют принять "законодательные акты, устанавливающие право граждан на получение земельных участков в собственность бесплатно".

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на попытке захватить Донбасс. Накануне Путин установил новую дату оккупации региона – 15 сентября. Хоть эксперты из Института изучения войны сомневаются, что армии РФ это удастся, учитывая застопорение в ее продвижении.

С началом сумерек противник активизировался на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях, однако силам обороны удалось успешно отбить атаки врага в районах населенных пунктов Бахмутское, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка и Времовка.

Подтверждено уничтожение живой силы противника на Запорожском направлении. По данным разведки, колонна из грузовиков врага, одна из которых была заполнена телами погибших, направлялась в сторону Бердянска, где размещался крематорий.

На Южнобугском направлении силы обороны успешно отбили наступление противника в районах населенных пунктов Высокополье и Потемкино.

Как отметили в Институте изучения войны, Россия, пользуясь информационной "тишиной" Украины вокруг контрнаступления на юге, продолжает врать о вымышленных "провалах" украинского войска через официальные и неофициальные источники.

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