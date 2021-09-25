Оператор сотовой связи заявил, что все необходимые документы они получили.

Жители одного из сел российской Башкирии снесли сотовую вышку. Люди испугались "излучения" 5G, хотя вышка была стандарта 2G и 4G.

Об этом пишет РБК.

Вышку в селе Ташбулатово Абзелиловского района снесли трактором. Она принадлежала одному из операторов сотовой связи.

По словам местных жителей, из никто не спрашивал разрешения на установку вышки, поэтому они арендовали трактор для ее сноса.

Читайте такжеШведская компания открыла первый в Украине центр для тестирования 4G и 5G связиСнесенная вышка принадлежит компании Tele2. По данным оператора, сломанная вышка предназначена для обеспечения связью стандарта 2G и 4G, а сетей 5G для коммерческого использования в РФ нет. При этом уточнили, что вышку только установили и она еще не работала.

"В поселке Ташбулатово начали подготовку к установке базовой станции, для проведения работ были получены все необходимые документы. Базовая станция должна была обеспечить доступом к стандартам 2G и 4G около полутора тысяч человек. Из-за отсутствия выделенных частот в России нет коммерческих сетей 5G - использование технологии в нашей стране ограничено тестовыми зонами, которых у Tele2 всего две: на Тверской улице в Москве и в Казанском метрополитене", - говорится в компании.

По данному факту правоохранители проводят проверку, но уже заявили, что вышка упала сама.

"Предварительно установлено, что местный житель на принадлежащем ему земельном участке установил вышку, которая разрушилась из-за технических причин. В настоящее время проводится проверка, материалы будут переданы в надзорные органы",- сообщили местные правоохранители.

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Автор: Анастасия Горбачева