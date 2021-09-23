Над столиций РФ летали парашютисты, которые спрыгнули с высотки, узнали журналисты.

В столице России Москве сняли на видео высадку "горе-десанта" – несколько человек прыгнули с парашютом с многоэтажки и нашли не лучшее место для приземления.

Парашютисты прыгнули с многоэтажки, расположенной на Ленинском проспекте, сообщает Telegram-канал 112, ссылаясь на слова очевидца.

По его сведениям, парашютисты приземлились прямо на дорогу.

На видео видно, что они летели в сторону дороги. В тот момент на дороге было много машин.

Ранее в Киеве произошел подобный инцидент. В середине июля СМИ узнали, что над столицей Украины летал мужчина на парашюте, и его пытались поймать.

По неофициальным данным, человек занимался парасейлингом, а потом произошло ЧП. Журналисты выяснили, что катер, к которому был прикреплен мужчина на парашюте, перевернулся, а парашютиста унесло, и он летал над сушей.

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Автор: Екатерина Присяжнюк