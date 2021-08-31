Ученых приняли за рабочих, роющих яму для установки вышки.

В России в Ростовской области противники сети 5G едва не засыпали землей группу археологов.

Об инциденте пишет rg.ru со ссылкой на региональное управление МВД России.

Археологов приняли за рабочих, роющих яму для установки вышки 5G.

Ученые же на самом деле проводили раскопки на территории объекта культурного наследия федерального значения. Работы при этом были согласованы с Минкультуры РФ.

"К археологам подошли несколько мужчин с лопатами, которые начала засыпать шурф с находящимися в нем людьми. В результате работы пришлось приостановить, а пострадавшие написали заявление в полицию", – говорится в сообщении.

Читайте такжеШведская компания открыла первый в Украине центр для тестирования 4G и 5G связиХулиганы хотели не допустить установку вышки 5G, которую никто в этом месте и не собирался устанавливать.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц