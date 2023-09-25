Сначала на одной из улиц Москвы прошли учения саперов, а после - уже "практические занятия".

В Москве после учений военные забыли на улице муляж бомбы, из-за чего на место происшествия пришлось вызывать уже настоящих саперов. Об этом сообщает "База".

Днем 24 сентября прохожие заметили на одной из московских улиц подозрительный предмет, лежавший возле забора.

"Выглядела находка более чем пугающе: это была обмотанная скотчем коробка с проводами. Разбираться с ней срочно вызвали правоохранителей, которые тут же и оцепили территорию", – говорится в сообщении.

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Как выяснилось потом, виновниками переполоха были нерасторопные солдаты-срочники. Накануне они участвовали в антитеррористических учениях, по завершении которых забыли забрать с собой часть "реквизита".

"В результате этой панической атаки пострадали только солдаты, получившие нагоняй от командования. Само же "взрывное устройство" отправилось в мусорку", – сообщает "База".

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