Она, как сенатор, действовала вопреки регламенту.

72-летняя вдова Анатолия Собачака и российский сенатор Людмила Нарусова летом отправилась в турецкий Стамбул, а оттуда – во французскую Ниццу. Однако, как пишет российское пропагандистское агентство РИА Новости, эту поездку сенатор не согласовала с комитетом Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности. За поездку в страну НАТО без согласования политику вынесли предупреждение.

"Нарусова пропустила пленарное заседание", – подчеркнул глава комитета по регламенту Совета Федерации Вячеслав Тимченко, комментируя летнюю поездку коллеги. Сама Нарусова заявила, что "фейки не комментирует".

Ранее также всплывала информация о поездке Нарусовой в Испанию – после того, как она "засветилась" на видео своей дочери, политика и журналистки Ксении Собчак из Европы.

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Что связывает семью Собчака с Путиным

Умершего в 2000 году в автокатастрофе Анатолия Собчака, первого мэра Санкт-Петербурга и одного из соавторов Конституции Российской Федерации, считают политическим наставником российского диктатора Владимира Путина.

В 1989 году Собчак был избран депутатом Ленинградского городского совета народных депутатов. В 1990 году избран председателем Ленсовета, а в 1991 году – мэром Санкт-Петербурга. С Владимиром Путиным Собчак познакомился в 1990 году, когда Путин был назначен на должность зампреда Ленсовета. Собчак помог Путину сделать карьеру в политической сфере. Влияние на себя Собчака публично признавал и сам российский диктатор. После смерти Собчака Путин часто упоминал его в своих выступлениях, называя его "великим российским политическим деятелем" и "одним из основателей современной России".

Ограничение поездок российских политиков в "недружественные страны"

В начале 2023 года в российских СМИ широко обсуждался отдых за рубежом местных депутатов.

На этом фоне в российском парламенте обязали депутатов уведомлять о поездках за границу, если речь не идет о командировках. Теперь о всех поездки, за исключение совершенных по распоряжению спикера Думы, необходимо уведомлять заранее.

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