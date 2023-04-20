В посылке искали взрывчатку.

В Москве неизвестный отправил военному корреспонденту посылку со статуэткой.

Как сообщает Telegram-канал Astra, сегодня днем в отделение компании экспресс-доставки "СДЭК" пришла посылка на имя военного корреспондента российского пропагандистского телеканала "Звезда" Константин Исаева. Через два часа в отделение позвонили сотрудники службы безопасности и потребовали закрыть пункт выдачи.

Причиной стало то, что в одной из посылок может быть статуэтка со взрывчаткой. Во время проверки ее не нашли. Сам Исаев заявил, что "всегда не чувствует себя в безопасности" из-за своей работы.

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Российские пропагандисты опасаются статуеток

Напомним, в начале апреля на сходке фанатов российского пропагандиста Владлена Татарского произошел взрыв, в результате которого погиб военкор.

Сообщалось, что взрывное устройство было в статуетке, которую ему подарила одна из участниц мероприятия. Девушку задержали, ей вменяют статьи о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

В Национальном антитеррористическом комитете России заявили, что убийство Татарского якобы спланировали спецслужбы Украины вместе с членаи Фондоа борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Вчера стало известно, что поддерживающие войну политологи, военные эксперты и военкоры получили по почте пять гипсовых бюстов советского маршала Георгия Жукова.

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