Саперы ничего опасного в коробке не обнаружили.

Пять гипсовых бюстов советского маршала Георгия Жукова неизвестные отправили российским политологам, военным экспертам и военкорам. Как сообщает российский Telegram-канал Baza, один из получателей загадочных подарков, помня опыт ликвидированного пропагандиста Владлена Татарского, испугался и вызвал полицию.

Коробки с бюстами были отправлены курьерской службой СДЭК следующим лицам:

военному эксперту Константину Сивкову;

"военкору" Владиславу Шурыгину;

корреспонденту пропагандистской "Звезды" Константину Исаеву;

политтехнологу Тимофею Сергейцеву, написавшему скандальную статью "Что Россия должна сделать с Украиной?";

фотокорреспонденту пропагандистского агентства ТАСС Михаилу Терещенко.

Все пятеро проживают в Москве. После получения посылки от некого Никиты Барина из Ульяновска Сивков не решился ее распаковывать и решил вызвать полицию. Прибывшие саперы ничего опасного в коробке не обнаружили.

Видео дня

Известно, что бюсты заказали через "ВКонтакте" у мастерской из Ульяновска, ее же сотрудники отправили их по адресам, которые назвал заказчик – некий Санёк Белозёров, оплативший заказ с карты некоего Кирилла Небогатова. Сейчас заказчика пытаются разыскать. О нем практически ничего неизвестно. В его профиле в соцсети указано, что он окончил военную академию в Смоленска, в ленте – посты в поддержку войны против Украины.

Смерть военкора Владлена Татарского - что сообщалось

В начале апреля на творческом вечере российского "военкора" и пропагандиста Владлена Татарского прогремел взрыв. Пропагандист был ликвидирован. Этот момент попал на видео.

ФСБ РФ обвинила в убийстве местную жительницу Дарью Трепову, фигурировавшую в базах российских силовиков как участница антиправительственных акций протеста. На встрече девушка подарила пропагандисту бюст со взрывчаткой.

Предполагается, что бюст был начинен пластидом, случайный взрыв предотвращал специальный магнит. После того, как девушка убрала его, бомбу смогли дистанционно привести в действие.

Традиционно российские силовики и пропагандисты заявляют, что в этой истории якобы есть "украинский след".

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