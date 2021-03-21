Водителя легковушки госпитализировали, стрелка задержали.

На юге Москвы водитель машины скорой помощи вступил в конфликт с водителем легковушки и устроил стрельбу.

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Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах и пресс-службу ГУ МВД по Москве. Отмечается, что водитель скорой (Ford Transit) выстрелил в водителя ВАЗ 2115 из травматического оружия. Водителя легковушки госпитализировали, стрелка задержали.

Telegram-канал «Плохие новости» опубликовал видео инцидента. Отмечается, что у скорой номера 95 региона (Чеченская Республика). Как карета скорой из Чечни оказалась в Москве – неизвестно.

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Автор: Дмитрий Захаров