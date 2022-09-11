Аттракцион закрыли всего через день после помпезного открытия.

Колесо обозрения на ВДНХ в Москве закрылось через день после открытия, на котором был лично российский диктатор Владимир Путин.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Осторожно, новости".

Работники аттракциона "Солнце Москвы" заявили, что его закрыли для посетителей по техническим причинам. Уже купленные билеты предложено вернуть через заявку на сайте и в кассах.

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Официально причиной закрытия аттракциона, который Путин называл "самым большим колесом обозрения в Европе", называют калибровку системы.

Пока Путин открывал "Солнце Москвы", его войско позорно убегало с Харьковщины от контрнаступления украинских воинов. Ранее сообщалось, что ВСУ освободили от российских оккупантов Купянск в Харьковской области.

Всего на Харьковском направлении украинские бойцы уже отвоевали у оккупантов 2,5 тысяч километров.

Параллельно продолжается контрнаступление ВСУ на юге. Вооруженные силы Украины 29 августа пошли в наступление на юге. Украинские бойцы прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

В тот день стало известно, что оккупанты начали бежать: 109-й полк так называемой "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, а русские десантники, которые были их поддержкой, бежали с поля боя.

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