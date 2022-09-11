30% всего экспорта отправили в развивающиеся страны.

Заявление Путина о том, что только 60 тысяч тонн украинского зерна было отправлено в развивающиеся страны по морскому коридору не соответствует действительности. Из всего экспорта 30% поставили государствам с низким или средним уровнем дохода в Африке, Азии и на Ближнем Востоке.

Слова главы РФ опровергли в британской разведке в свежем отчете о войне в Украине.

"7 сентября 2022 года президент Путин заявил, что только 60 000 тонн зерна, экспортированного из Украины с августа, было направлено в развивающиеся страны, а большая часть была поставлена в страны ЕС. Утверждение Путина не соответствует действительности. По данным ООН, около 30% было поставлено в страны с низким и средним уровнем дохода в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии", — заявили в британской разведке.

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В отчете также упомянули, что Россия действует в рамках целенаправленной стратегии дезинформации. Она стремится дискредитировать Украину, снять с себя вину за проблемы с продовольственной безопасностью и свести к минимуму противодействие ее вторжению в наше государство.

Отдельно представители британской разведки упомянули эффективное контрнаступление ВСУ в Харьковской области. По их данным, РФ отвела часть подразделений, а бои сейчас продолжаются вокруг стратегически важных городов — Купянска и Изюма.

Напомним, 7 сентября, выступая на Восточном экономическом форуме, Владимир Путин заявил, что якобы только 2 из 87 кораблей, которые были загружены по Всемирной продовольственной программе ООН, пошли в "бедные страны". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган повторил заявление российского коллеги. По его словам, зерно экспортируется в страны, наложившие санкции на РФ.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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