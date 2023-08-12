Загорелся двигатель автомобиля, а затем пламя перекинулось на салон.

Вчера, 11 августа, в Москве загорелось авто, закрепленное за заместителем начальника управления Путина по государственным наградам Сергеем Зубковым. Двигатель автомобиля марки BMW загорелся на Ленинградском проспекте.

Как сообщают российские телеграмм-каналы, принадлежащие автобазе управления администрации российского диктатора Владимира Путина.

Сначала загорелся двигатель, а потом подгорел и салон BMW. По предварительным данным, внутри якобы никого не было. На место вызвали пожарных.

РосСМИ отмечают, что машина закреплена за заместителем начальника управления президента России по государственным наградам Сергеем Зубковым. Официально информацию до сих пор не подтвердили.

Что предшествовало

Пожар импортной машины выглядит комично, ведь накануне российский диктатор Владимир Путин придумал, как популяризировать российский автопром. Он решил начать с чиновников и приказал всем им ездить на российских автомобилях, то есть "Москвичах" и "Ладах".

На фоне санкций РФ решила развивать автопромышленность, но неудачно. В январе-феврале 2022 года продажи машин марки Lada упали на 19,4%. 16 марта 2022 года из-за отсутствия запчастей "АвтоВАЗ" объявил о корпоративном отпуске.

Впоследствии новая Lada Aura феерично подмочила репутацию российского автопрома - машина не завелась во время презентации на Петербургском международном экономическом форуме. Более того, значительное количество автомобилей Lada Vesta NG, поступающих к дилерам, находятся в состоянии "недокомплекта".

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