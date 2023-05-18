Все сотрудники в обязательном порядке подписывают соглашение о неразглашении.

Наемников из числа бывших заключенных из ЧВК "Вагнер" лечат в госпитале в селе Вороновское (Новая Москва), который открывали на базе центра инфекционных болезней "Коммунарка" как стационар на период пандемии коронавируса.

Как пишут "Осторожно, новости", персонал набирают из московских стационаров, оформляя перевод на новое место работы. Все сотрудники в обязательном порядке подписывают соглашение о неразглашении. В госпиталь с улицы не попасть: на входе теперь стоят блокпосты и посетителей проверяют документы.

По данным собеседника ВЧК-ОГПУ, бывший ковидный госпиталь в "Коммунарке" переоборудовали место, куда тайком направляют лечиться раненных бойцов (в основном бывших заключённых, кто был завербован в колониях, отвоевал полгода и выжил). Им категорически запрещено рассказывать кому-либо о месте, где их лечат.

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Силы обороны Украины под Бахмутом взяли в плен одного из бойцов из ЧВК "Вагнер", который рассказал о значительных потерях боевиков, "мясорубке" на фронте и расстрелах за невыполнение приказа.

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