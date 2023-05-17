Потери ЧВК "Вагнер" очень большие, отметил пленный наемник.

Силы обороны Украины под Бахмутом взяли в плен одного из бойцов из ЧВК "Вагнер", который рассказал о значительных потерях боевиков, "мясорубке" на фронте и расстрелах за невыполнение приказа.

Видео допроса пленного опубликовал командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский. "Вагнеровец" рассказал, что его зовут Денис Ватрушев, он из Ханты-Мансийского округа, ему 39 лет, а его жена родом из Марьинки, которую российские оккупанты почти сровняли с землей.

По его словам, в декабре 2022 года был завербован в ЧВК "Вагнер" из тюрьмы, где отбывал наказание за умышленное убийство. По словам Ватрушева, ему обещали, что он будет стоять на блокпостах, а через 6 месяцев сможет оказаться на свободе. Вместо этого пришлось заниматься эвакуацией раненых с поля боя.

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Он рассказал, что четыре дня лежал с ранением в окопе и ждал эвакуации, однако попал в плен. "Меня бросили..., свои же бросили... Их чертова эвакуация не работает...", - подчеркнул пленный "вагнеровец".

Россиянин также рассказал о большом количестве погибших "вагнеровцев", проблемах с питанием у "вагнеровцев" и расстрелах за невыполнение приказа.

"Если не выполняешь приказ, то командир... тебя просто "обнуляет" - расстреливает тебя, пулю в голову... Потери в "Вагнере" очень большие. Там есть окоп - его называют "окоп смерти". Там труп на трупе лежит... Людей 300-400... По дороге даже "200-х" не вывозят, не могут вывезти..., эвакуации почти нет...", - добавил он.

Ватрушев также посоветовал своим соотечественникам не ехать воевать в Украину, потому что "здесь мясорубка".

Бои на Бахмутском направлении - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, украинские военные продолжают удерживать позиции на Бахмутском направлении, в том числе и освобожденные в последние дни в пригороде Бахмута почти 20 квадратных километров.

По словам представителя Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергея Череватого, украинская армия проводит удачную оборонительную операцию и время от времени атакует россиян на флангах.

В частности, за прошедшие сутки Силы обороны Украины продвинулись на расстояние до 500 метров на Бахмутском направлении, ликвидировали 107 оккупантов, а 153 - ранили.

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