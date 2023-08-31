Эти беспилотники создали настоящий хаос в России после серии удачных ударов по военным объектам.

Украина использует картонные дроны для ударов по российским военным самолетам.

Как сообщает The Telegraph картонный дрон легче построить, чем пакет Ikea. Эти "птички" уничтожили по меньшей мере четыре российских самолета, в том числе во время атаки на аэродром в Курске.

По данным Службы безопасности Украины, в результате этой атаки были уничтожены МиГ-29 и четыре истребителя Су-30, а также повреждены две пусковые установки "Панцирь" и радар системы ПВО С-300.

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Источник в СБУ сообщил, что Курский аэродром атаковали 16 беспилотников, всего три из них были сбиты. Это были картонные беспилотники.

Как отмечает издание, австралийские беспилотники, которые поступают в форме плоских упаковок и стоят всего 3500 долларов США, Украина начала получать в марте этого года. Всего разработчики обязались поставлять 100 таких "птичек" ежемесячно в рамках сделки на 20 миллионов долларов.

Это неплохая инвестиция, учитывая ущерб, который эти беспилотники нанесли Курскому военному аэродрому. Возможно, они были причастны к недавней натаке на шесть военных объектов на территории России, включая военную авиабазу в Пскове.

"После ряда таких атак за последние недели российская сеть противовоздушной обороны оказалась в центре внимания, поскольку военные пытаются понять, как беспилотники продолжают ее обходить. Одной из возможных причин является то, что ПВО просто нет. Возможно, эти ценнейшие активы были вывезены из мест, которые Кремль считал безопасными, чтобы усилить силы, развернутые в Украине. Это может быть одной из причин, почему картонные беспилотники могут пройти мимо самых современных радаров ПВО", - пишет издание.

Секрет в том, что происходит, когда картон и пенопласт сканируются радиолокационными волнами. Радар использует радиоволны для определения положения, угла и скорости цели. Передатчик посылает эти радиоволны в надежде, что они поразят, например, острые края и плоские поверхности вражеского истребителя.

Затем радиоволны будут отражаться обратно на Землю, где их сможет воспринимать приемник, который иногда расположен рядом с передатчиком, но часто, по соображениям безопасности, расположен на большом расстоянии.

Однако, если самолет противника закрыт специальным материалом, поглощающим радар, или форма самолета такова, что радиоволны, передаваемые с Земли, отклоняются в направлениях, отличных от прямого к приемнику, результирующий сигнал, подаваемый на компьютер ПВО будет скудным.

Считается, что современные самолеты-невидимки формируют радарную отдачу, похожую на стаю птиц, и ни один оператор ПВО, вероятно, не выстрелит дорогими ракетами в ворон.

С размахом крыльев чуть более 1,8 м дрон из пенопласта и картона будет гораздо менее чувствительным, чем металл, к любым радиоволнам.

"Это может считаться бессмыслицей в некоторых военных кругах, но по этой логике картонные беспилотники, которые сейчас вызывают столько хаоса в России, следует причислить к глобальной военной семье самолетов-невидимок", - пишет издание.

Картонные БПЛА SYPAQ

В мае стало известно, что Украина получила сотни беспилотников PPDS австралийской компании SYPAQ.

В зависимости от модели дрон может поднять до 3 кг или 5 кг, нести груз в течение 1-3 часов в зависимости от нагрузки на дальность в 40-120 км. Основная задача беспилотников-доставка боеприпасов, еды и медикаментов непосредственно на передовую. При этом их можно использовать для многих типов задач, выходящих за рамки его первоначальной конструкции.

Атаки на российские аэродромы

В ночь на 27 августа контрразведка СБУ осуществила спецоперацию по российскому аэродрому в Курске, запустив 16 БПЛА. Там на момент атаки находились средства ПВО и часть авиафлота России.

В СБУ считают, что почти все дроны достигли заданной цели. Российская ПВО, предположительно, смогла "поймать" лишь три БПЛА.

В ночь на 30 августа в районе Псковского аэродрома прогремели взрывы.. Сообщалось, что на аэродроме горели самолеты Ил-76.

Как отмечали в украинской разведке, на аэродроме Пскова в результате ночной атаки полностью уничтожены четыре транспортных самолета Ил-76, и еще несколько единиц Ил-76 получили повреждения.

Как отметили аналитики ISW, атака смогла добиться успеха, в частности потому, что Россия сосредоточила свою ПВО на прикрытии Москвы, поэтому пропустила атаку дронов по Пскову.

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