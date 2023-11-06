Среди раненых - менеджер ресторана, которому пуля попала в ногу.

В Москве открыл чемпион Европы по боксу Никита Иванов начал стрельбу у ресторана после просьбы "угостить сигареткой", в результате чего пострадали четыре человека.

Один из посетителей ресторана вышел вместе с друзьями покурить, где к ним и подошел 37-летний Никита Иванов. Бывший спортсмен попросил сигарету, но вёл себя нагло - облокотился на посетителя. Возник конфликт, который быстро перерос в драку, а затем и в стрельбу - Иванова пытались скрутить, но он успел достать пистолет и сделать пару выстрелов.

В результате четыре человека пострадали при стрельбе и драке в "Паулайнере" на Шлюзовой Набережной в Москве. Среди раненых - менеджер ресторана, которому пуля попала в ногу.

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Ранее Иванов уже попадал в поле зрения полиции. Два года назад он жестоко избил своего товарища по команде - Бассира Мирсиябова.

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