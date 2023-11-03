Мужчина сказал сотрудникам полиции, что его супруга беременна, попросил перестать ругаться.

В Москве полицейские со словами "Че вы сюда понаехали?" задержали уроженца Владикавказа. Его избили и заставили приседать голым.

Как пишет "Медиазона", Тамерлана Марзоева и его беременную жену Арюну задержали вечером 14 октября на Тимирязевской улице в Москве. Полицейские остановились перед ними на автомобиле, после чего два сотрудника, не представляясь, потребовали предъявить документы.

"Он [полицейский] стал спрашивать меня, откуда я родом. Я ответил, что живу в Москве с седьмого класса и что я уроженец Северной Осетии. В этот момент сотрудник сказал: "Че вы сюда понаехали?", - сказал потерпевший.

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По словам Марзоева, его жена разозлилась и начала ругаться с полицейскими, а он стал говорить сотрудникам, что она беременна, и встал между ними, чтобы закрыть Арюну.

"Практически сразу сотрудник несколько раз ударил меня в челюсть. Я упал на асфальт около колеса машины и ударился головой. Вся одежда была в крови. Когда мою супругу посадили в машину, полицейский поднял меня двумя руками за куртку с асфальта и ударил кулаком в грудь", - добавил он.

Задержанных доставили в отдел МВД по Тимирязевскому району, где, по словам Марзоева, его продолжали оскорблять, а затем отвели в кабинет, где попросили раздеться и присесть три раза.

В отношении его жены Арюны составили административный протокол о мелком хулиганстве, она отказалась его подписать. Женщину оставили на ночь в изоляторе временного содержания.

Избиения в России

В Липецке (РФ) наемник ЧВК "Вагнер" избил свою жену и ее четырехлетнюю дочь. Девочка погибла. 31-летний Владимир служит по контракту в ЧВК "Вагнер". В конце августа он приехал в отпуск и с тех пор был дома.1 октября "вагнеровец" поссорился со своей женой, 35-летней Татьяной и сильно избил ее.

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