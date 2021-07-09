Рядом с телом 27-летнего судебного пристава обнаружено оружие.

В Хорошевском суде Москвы совершил суицид пристав.

Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел утром в пятницу, 9 июля. Рядом с телом 27-летнего судебного пристава обнаружено оружие.

"Он зашёл в помещение в здании суда и выстрелил себе в висок из табельного оружия", - говорится в сообщении.

Мотивы поступка выясняются.

Судебный пристав (судебный исполнитель) - должностное лицо, осуществляющее принудительное исполнение судебных решений и постановлений.

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Автор: Денис Прядко