Мотивы поступка выясняются / фото flickr.com/[email protected]
В Хорошевском суде Москвы совершил суицид пристав.
Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Инцидент произошел утром в пятницу, 9 июля. Рядом с телом 27-летнего судебного пристава обнаружено оружие.
"Он зашёл в помещение в здании суда и выстрелил себе в висок из табельного оружия", - говорится в сообщении.
Мотивы поступка выясняются.
Судебный пристав (судебный исполнитель) - должностное лицо, осуществляющее принудительное исполнение судебных решений и постановлений.
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