Сотни тысяч скорбящих выстроились в очередь, чтобы отдать дань уважения монарху.

Во время дежурства рядом с гробом королевы Елизаветы II в Вестминстерском дворце охранник упал в обморок. Мужчина на глазах тысячей людей рухнул на каменный пол.

Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что сотни тысяч скорбящих выстроились в очередь, чтобы отдать дань уважения монарху. Внезапно один из охранников начал раскачиваться, после чего упал на каменный пол.

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Гроб королевы, который был помещен на приподнятую платформу круглосуточно охраняется подразделениями телохранителей, отдела домашнего хозяйства или йоменских надзирателей лондонского Тауэра.

Король Чарльз, Уильям и Гарри воссоединились, чтобы оплакивать и маршировать за гробом, который совершил свой последний путь из Букингемского дворца в 14:22.

Короткая служба с участием королевской семьи была проведена в Вестминстерском дворце, прежде чем представителям общественности был предоставлен доступ, чтобы засвидетельствовать свое почтение с 17:00.

Принц Гарри и его брат принц Уильям стояли вместе со своими женами Меган и Кейт, чтобы отдать дань уважения своей бабушке.

Гроб королевы внесли в Вестминстер-холл, когда хор Вестминстерского аббатства и хор Королевской часовни Его Величества в Сент-Джеймсском дворце спели псалом 139. Когда королева прибыла, Чарльз, Уильям и Анна отдали честь. Гарри и принц Эндрю, которым запрещено носить военную форму, просто склонили головы.

Елизавета II умерла - подробности смерти королевы Британии

8 сентября в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал умерла королева Великобритании Елизавета II. После смерти монарха в стране начался десятидневный траур.

На следующий день новый король Великобритании Чарльзл III выступил с первым телевизионным обращением к нации, в котором рассказал о своей матери – королеве Елизавете II, а также пообещал продолжать ее путь.

10 сентября Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании на исторической церемонии в Сент-Джеймском дворце.

Похороны королевы Великобритании Елизаветы II состоится 19 сентября.

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