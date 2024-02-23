Российские власти всеми силами пытаются ограничить внутреннюю критику войны против Украины.

В Российской Федерации значительно усиливается подавление инакомыслия из-за захватнической войны против Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки. В частности, 14 февраля 2024 года российский президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий конфискацию имущества за такое правонарушение как "распространение ложной информации о российских вооруженных силах". Это правонарушение в основном направлено на то, чтобы заставить замолчать внутренних критиков войны в Украине.

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Кроме того, за два дня до этого в Государственной думе РФ комитет по расследованию иностранного вмешательства внес на рассмотрение законопроект, направленный на расширение возможности определения нежелательных организаций в России. Вероятно, что цель этих шагов заключается в том, чтобы еще больше ограничить деятельность русскоязычных западных медиа "Радио свобода", Deutsche Welle и русской службы BBC.

"Эти шаги являются частью более широкой тенденции российского правительства, которое пытается сузить внутреннюю информационную среду, чтобы ограничить внутреннюю критику и инакомыслие. Хотя эта тенденция наблюдается на протяжении многих лет, она существенно усилилась после российского полномасштабного вторжения в Украину", - говорится в сообщении.

Политика Кремля

Россия усиливает репрессии против украинцев, находящихся в оккупации, перед "перевыборами" Путина на пост президента России и с целью выявления противников российского порабощения. Оккупационные администрации создают ужасные и невыносимые условия для тех граждан, кто отказывается получать российские паспорта: людям отказывают в предоставлении медицинской и социальной помощи, лишают доступа к электроэнергии и системе водоснабжения.

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