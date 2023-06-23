Местные власти сообщали о работе ПВО.

В ночь на 23 июня в российском Курске прогремели громкие взрывы.

Как сообщили очевидцы в местных пабликах, взрыв был настолько сильным, что во многих районах сработали автомобильные сигнализации.

Впрочем, губернатор Курской области РФ Роман Старовойт заявил, что над городом якобы сбили неизвестный беспилотник БПЛА.

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"Над Курском нашей системой ПВО был сбит беспилотник", - отметил он.

Впрочем, даже после сбития беспилотника очевидцы сообщали о мощных повторных взрывах.

Ситуация в Курской области - главное

В приграничной Курской области все чаще раздаются взрывы и сообщают об атаках беспилотников. Из-за этого в регионе создали отряды "дружинников" для участия в "контртеррористических операциях". "Дружинникам" собираются раздать оружие и ждут, пока федеральные власти дадут "добро".

В середине мая в Курской области был "прилет" по электроподстанции и якобы атаковано здание Федеральной службы безопасности РФ.

Впоследствии украинский Центр национального сопротивления сообщил, что Главное управление разведки РФ направило в Курскую область подразделения спецназовцев для проведения диверсий.

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