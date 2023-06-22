Туда отправили 50 спецназовцев ГРУ.

Российское военное командование отправило дополнительные силы для борьбы с партизанами в регионы, которые граничат с северной частью Украины.

Как сообщает Центр национального сопротивления, туда перебросили спецподразделения Главного управления генерального штаба Вооруженных сил РФ, которое известно по старому названию ГУР.

В частности, в Теткино (Курская область) и в Суземку (Брянская область) переброшено 50 спецназовцев ГРУ для борьбы с партизанами.

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"В то же время, усилилась конфронтация между российским УСН и ГРУ из-за распределения влияния", - добавили в центре сопротивления.

Партизаны в России

Как ранее сообщал УНИАН, в приграничных с Украиной областях РФ сейчас действуют партизанские отряды.

Формирование российских независимых бойцов-Легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" - недавно организовали серию совместных трансграничных атак в Белгородской области. The Wasington Post написал, что ситуация ставит руководство РФ перед сложным выбором.

Бойцы "РДК" и Легиона "Свобода России" совершили ряд рейдов на территорию Российской Федерации. В частности, с 1 июня начался второй этап их рейда, шли бои в пригороде Шебекино.

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