Секретарь СБ России Патрушев уже заявил о том, что Украина пытается дестабилизировать ситуацию в РФ.

Главное управление разведки России прислало в Курскую область, на границу с Украиной, подразделения спецназовцев для проведения диверсий. Как сообщает Центр национального сопротивления, элитные подразделения прибыли в район населенного пункта Теткино.

Отмечается, что, по данным подполья, туда прибыли группы специального назначения 3 отдельной гвардейской бригады специального назначения (Тольятти, Самарская область) и 22 отдельной гвардейской бригады специального назначения (Степной, Ростовская область).

"Основные задачи: контрдиверсионная деятельность в пограничной полосе после удачных операций партизан, проведение диверсий и поднятие боевого духа у деморализованных подразделений ВС рф вдоль границы", - говорится в сообщении.

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В России уже готовят почву, чтобы обвинить в будущих диверсиях Украину. В частности, секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Украина пытается дестабилизировать ситуацию на северо-востоке России и предупредил о "серьезных рисках терактов в многолюдных местах и на критически важных объектах".

Провокации России - какова их цель

Ранее политолог Андрей Пионтковский высказывал мнение, что россияне сейчас готовятся к проведению провокаций, которые могут осуществить где угодно и когда угодно.

По его мнению, в таких провокациях Кремль хочет обвинить Украину, склонив мировое сообщество на свою сторону.

Также ранее ЦНС сообщал, что Россия направляет на оккупированные территории Росгвардию для борьбы с партизанами, ведь оккупационный режим не в состоянии привлечь достаточное количество коллаборантов для этих целей.

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