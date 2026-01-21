Распродажа для больших идиотов: Ryanair потроллил Маска на фоне ссоры из-за Starlink

Ранее Илон Маск и Майкл О'Лири обменялись оскорблениями.

На фоне спора генерального директора Ryanair Майкла О'Лири с миллиардером Илоном Маском из-за спутникового интернета Starlink на самолетах, крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания запустила так называемую "Большую распродажу мест для идиотов", призванную потроллить последнего.

Как пишет The Independent, миллионам подписчиков на электронную рассылку от лоукостера на почту пришли коллажи с изображениям Маска и О'Лири на постаменте с надписью "Большие идиоты".

В рекламном тексте пассажирам побещали 100 000 мест по цене от 16,99 фунтов стерлингов (около 990 гривень) на поездки с февраля по апрель:

"Только для Илона Маска и любых других "идиотов" на X!! Забронируйте сегодня, пока Маск не получил место!"

В чем суть конфликта между Маском и О'Лири

Конфликт между бизнесменами начался после того, как босс Ryanair заявил, что не последует примеру других авиакомпаний и не установит Wi-Fi Starlink на своих самолетах Boeing 737. По мнению О'Лири, необходимое оборудование создаст дополнительное аэродинамическое сопротивление, которое обойдется в 250 миллионов фунтов стерлингов в год.

"Мы не думаем, что наши пассажиры готовы платить", – отметил он.

В свою очередь владелец Starlink заявил, что расчет О'Лири был неверным. Еще больше ситуация обострилась, когда глава Ryanair заявил ирландской радиостанции: "Я бы вообще не обращал внимания на Илона Маска. Он идиот. Очень богат, но все равно идиот".

Маск же настаивал на том, что О'Лири "нужно уволить", и предположил, что он мог бы купить Ryanair. Но правила Европейского союза в отношении владения авиакомпаниями делают эту перспективу крайне маловероятной. Несмотря на то, что предприниматель имеет американское, канадское и южноафриканское гражданство, ЕС требует, чтобы авиакомпании принадлежали европейским компаниям.

Троллинг для Ryanair обычное дело

Стоит отметить, что ирландский лоукостер Ryanair в целом выбирает довольно агрессивную модель реагирования на упреки со стороны как обычных клиентов, так и представителей властей разных стран.

В частности, в социальных сетях авиакомпании регулярно появляются мэмы, высмеивающие пассажиров, жалующихся на слишком плотную рассадку в самолетах или строгие требования к нормам провоза багажа.

