Россия отдает приоритет захвату критической национальной инфраструктуры, например электростанций.

Россияне на Донбассе пытаются захватить Углегорскую ТЭС, поскольку хотят продвинуться в Краматорск и Славянск.

Об этом говорится в ежедневном обзоре Минобороны Великобритании.

"Российские и сепаратистские силы продолжают попытки небольших штурмов вдоль линии фронта на Донбассе. Российские войска, вероятно, приближаются ко второй по величине электростанции Украины - Углегорской ТЭС, которая расположена в 50 км к северо-востоку от Донецка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Россия предоставляет приоритет захвату критической национальной инфраструктуры, например электростанций.

"Однако, вероятно, враг также пытается прорваться в Углегорск, чтобы восстановить обороты на южном участке своего продвижения к ключевым городам - Краматорску и Славянску", - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, россияне последние недели постоянно проводят штурмы Углегорской ТЭС. Так, накануне российские оккупанты вели штурмовые действия с целью завладения территорией Углегорской ТЭС, но безуспешно. Украинские воины вынудили оккупантов к бегству.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявлял, что в течение 90 дней россияне продвинулись на Донбассе всего на 9-16 км, это не очень много. По его словам, боевые действия на Донбассе очень интенсивные и характеризуются большим насилием.

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