Вышел трейлер второго сезона триллера 'Последнее, что он мне сказал' с Дженнифер Гарнер

Премьера нового сезона шоу запланирована на 20 февраля 2026 года.

Стриминговый сервис Apple TV показал трейлер второго сезона триллера "Последнее, что он мне сказал" (The Last Thing He Told Me).

В центре сюжета шоу – женщина по имени Ханна, которая пытается наладить отношения со своей шестнадцатилетней падчерицей Бейли, чтобы узнать правду о том, почему ее муж Оуэн таинственно исчез.

Сериал основан на одноименном романе-бестселлере Лоры Дэйв 2021 года.

Видео дня

Главные роли в сериале исполнили Дженнифер Гарнер (сериал "Шпионка", "Из 13 в 30", "Электра"), Ангури Райс (франшиза "Человек-паук", сериал "Мейр из Истауна") и Николай Костер-Вальдау (сериал "Игра престолов", "Боги Египта").

Премьера второго сезона шоу запланирована на 20 февраля 2026 года, он будет состоять из восьми эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю, с финалом 10 апреля.

"Последнее, что он мне сказал" – отзывы о сериале

Напомним, первый сезон сериала "Последнее, что он мне сказал" вышел еще весной 2023 года. Несмотря на средние отзывы критиков и зрителей, Apple TV в начале 2024 года все же решил его продлить.

Сейчас оценка первого сезона шоу на IMDb составляет 6,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него только 41% одобрения от критиков и 48% от зрителей. Между тем, на Metacritic кинообозреватели оценили его в 49 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 4,4 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Вас также могут заинтересовать новости: