Украине не хватает финансирования для декарбонизации промышленности, - анализ климатической стратегии

Украина заявила о намерении достичь климатической нейтральности к 2050 году, однако реальные объемы финансирования "зеленого" перехода остаются критически низкими. По оценкам экспертов, даже при наличии стратегических документов и законодательной базы, государство не имеет ресурсов для полноценной декарбонизации экономики, особенно в условиях полномасштабной войны. Об этом говорится в анализе от ЭкоПолитики.

В конце 2025 года межведомственная рабочая группа одобрила проект обновленной Долгосрочной стратегии низкоуглеродного развития Украины до 2050 года. В то же время, по информации профильных источников, документ подвергся существенной критике из-за разрыва между задекларированными целями и реальными возможностями их финансирования.

Украина, как сторона Парижского климатического соглашения, взяла на себя обязательство сократить выбросы парниковых газов как минимум на 65% к 2030 году и достичь климатической нейтральности к середине века. Аналогичную цель задекларировал и Европейский Союз, однако масштабы ресурсов, которые он направляет на "зеленый" переход, несопоставимы.

В ЕС ключевым инструментом декарбонизации стала система торговли квотами на выбросы. Только в 2023 году доходы от нее составили 43,6 млрд евро, которые были направлены на климатические фонды и поддержку промышленности. Эти средства позволяют сочетать сокращение выбросов с ростом экономики.

В Украине же система торговли выбросами остается на стадии планов. Существующий экологический налог не имеет целевого направления на модернизацию предприятий, а единственный профильный инструмент – Фонд декарбонизации Украины – фактически не способен покрыть потребности промышленности. По расчетам, для "зеленого" перехода украинской промышленности необходимо около 102 млрд евро инвестиций, тогда как запланированное финансирование фонда составляет лишь 182 млн евро, или 0,17% от потребности.

Кроме того, значительная часть ограниченных ресурсов направляется на энергоэффективные проекты общин, а не на декарбонизацию производственного сектора. Это усугубляет структурную проблему, когда сокращение выбросов происходит не за счет модернизации, а из-за деиндустриализации, вызванной войной и экономическим спадом.

Похожая ситуация наблюдается и в секторе возобновляемой энергетики. Доля "зеленой" электроэнергии в Украине выросла до 17,3% по состоянию на середину 2025 года, однако эксперты отмечают, что это в значительной степени результат разрушения традиционной генерации, а не системного развития ВИЭ. Для достижения целей Национального плана по энергетике и климату до 2030 года необходимо около 40 млрд долларов инвестиций, при этом более 75% этой суммы пока не имеют подтвержденных источников финансирования.

В правительстве признают, что основными потенциальными источниками средств являются международные программы, двусторонние соглашения и финансирование в рамках Ukraine Facility, однако конкретные параметры привлечения этих ресурсов пока не обнародованы. Эксперты предупреждают, что без четких финансовых механизмов климатические цели рискуют остаться декларативными.

Ранее в Европейской Бизнес Ассоциации (EBA) также предупредили, что предложенная правительством программа по декарбонизации промышленности может не только не обеспечить приток "зеленых" инвестиций, но и создать риски деиндустриализации, если в ней не будут определены реальные источники финансирования.

