Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на территории Украины.

Российские оккупанты на Донетчине продолжают штурмовые действия вблизи Ивано-Дарьевки, бои продолжаются.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины по оперативной информации по состоянию на 06.00 сегодня относительно российского вторжения.

"На Краматорском направлении враг обстрелял из артиллерии в частности районы Краматорска, Северска, Григорьевки, Звановки и Спорного. Противник ведет штурмовые действия вблизи Ивано-Дарьевки, бои продолжаются", - сказано в сообщении.

В сообщении отмечается, что враг обстрелял ряд населенных пунктов. На Славянском направлении обстрелы зафиксированы неподалеку от Дубравного, Краснополья, Чепиля, Адамовки, Грушувахи и других.

Также отмечается, что на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник осуществлял систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры. "Нанес авиаудары неподалеку Красногоровки и Сладкого. На отдельных участках враг совершенствует инженерное оборудование оборонительных позиций",- сообщает Генштаб.

Напомним, 20 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров сформулировал расширенные географические цели российской войны в Украине, подтверждая давнюю оценку ISW о том, что Россия имеет территориальную цель за пределами Донецкой и Луганской областей.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявлял, что в течение 90 дней россияне продвинулись на Донбассе всего на 9-16 км, это не очень много. По его словам, боевые действия на Донбассе очень интенсивные и характеризуются большим насилием.

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