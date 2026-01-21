Какой хлеб полезнее - ржаной или пшеничный: диетологи указали на важный нюанс

Важно смотреть на качество хлеба.

И пшеничный и ржаной – популярные виды хлеба, но они по-разному воздействуют на организм. В статье для портала Prevention диетологи объясняют, в чем их главные отличия, и какой хлеб полезнее для здоровья и почему.

Польза пшеничного хлеба

Хлеб, приготовленный из цельнозерновой пшеничной муки или на 100% состоящий из цельной пшеницы, обладает множеством полезных для здоровья свойств. "Цельнозерновая пшеничная мука содержит отруби и зародыш, поэтому в ней обычно больше клетчатки и фитонутриентов, чем в рафинированном белом хлебе", – объясняет диетолог Эмер Делани.

Клетчатка также служит пищей для микробиома кишечника, помогая полезным бактериям процветать и поддерживая общее самочувствие.

Зародыш пшеницы также богат полезными витаминами и минералами, такими как витамины группы В, магний и цинк, которые, по словам диетолога Саманты Петерсон, "поддерживают функцию мышц, здоровье иммунной системы и общие метаболические процессы". Исследования показали, что уровень минералов в хлебе, приготовленном из рафинированной муки, может быть до 72% ниже, чем в хлебе из цельнозерновой пшеничной муки.

В целом, исследования, опубликованные в журнале Preventive Nutrition and Food Science, показали, что у людей с диабетом, ежедневно употреблявших цельнозерновой хлеб, наблюдалась лучшая регуляция уровня сахара в крови, более низкий уровень холестерина и более здоровый жировой профиль, чем у тех, кто его не ел.

Потенциальные недостатки пшеничного хлеба

Многие виды пшеничного хлеба изготавливаются из рафинированной муки и подсластителей, что может привести к быстрому усвоению и чувству голода вскоре после еды, отмечают диетологи.

"Пшеничный хлеб может представлять проблему для людей, страдающих синдромом раздраженного кишечника, поскольку он содержит фруктаны, которые плохо усваиваются некоторыми людьми", – добавляет Делани.

Хлеб также может быть удивительно значительным источником натрия, поскольку его едят очень часто и часто солят во время производства.

Преимущества ржаного хлеба

Рожь – отличный источник растительных соединений, называемых лигнанами, которые кишечные бактерии преобразуют в фитоэстрогены, связанные с улучшением сердечно-сосудистого и метаболического здоровья. Согласно исследованиям, лигнаны показали потенциал в облегчении симптомов менопаузы и в борьбе с такими заболеваниями, как болезни сердца, диабет, метаболический синдром и некоторые виды рака.

Как и пшеничный хлеб, рожь также богата клетчаткой, которая помогает замедлить пищеварение и повысить чувство сытости.

"А поскольку ржаной хлеб, как правило, более плотный и сытный, многие люди считают, что им достаточно меньшей порции", - говорит Петерсон.

Даже если вы не можете найти ржаной хлеб из 100% цельного зерна, Делани говорит, что все равно стоит выбрать его – особенно если у вас есть только белый или ржаной хлеб. "Другие виды ржаного хлеба часто содержат больше клетчатки, чем белый хлеб, что отлично подходит для здоровья кишечника", – говорит она.

Потенциальные недостатки ржаного хлеба

В ржаном хлебе промышленного производства, который не является цельнозерновым, будет меньше клетчатки, и он, вероятно, не будет таким сытным. Также плотная текстура и сильный вкус могут быть труднее переносимы для некоторых людей, особенно для тех, кто склонен к вздутию живота или имеет проблемы с пищеварением, добавляет Петерсон.

Пшеничный хлеб против ржаного хлеба: какой лучше для похудения?

Эксперты говорят, что все сводится к качеству хлеба, то есть к тому, является ли он на 100% цельнозерновым пшеничным или на 100% цельнозерновым ржаным, что часто определяет количество клетчатки в нем. Так что какой вид хлеба из 100% цельного зерна вы нашли – тот и будет лучшим.

Пшеничный хлеб против ржаного хлеба: какой лучше для вас?

Ржаной хлеб может понравиться тем, кто ценит более насыщенный вкус, плотную текстуру и длительное чувство сытости, в то время как цельнозерновой пшеничный хлеб широко доступен, практичен для повседневного употребления и не менее питателен, если он минимально обработан и хорошо усваивается, говорит Петерсон.

Ранее диетологи назвали хлеб, самый полезный для контроля артериального давления.

