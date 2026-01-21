Научить ПВО сбивать ракеты на подлете к городу: эксперт о новой стратегии Воздушных сил

Эксперт считает, что для этого может использоваться искусственный интеллект.

Украине нужно усиливать систему противовоздушной обороны (ПВО), и новая стратегия Воздушных сил может означать попытки сбивать воздушные цели РФ на подступах к крупным городам.

Об этом в эфире "Radio NV" заявил военный обозреватель Денис Попович. "Для того, чтобы те самые "Шахеды" и ракеты не долетали до Киева, Львова, Днепра. Потому что много вопросов звучит, почему ракеты или "Шахеды" не сбиваются на подходах. Их сбивают над городами, а это увеличивает риски того, что эти средства будут что-то уничтожать", – сказал Попович.

Он отметил, что для этого, в частности, планируется собрать базы данных о маршрутах полетов российских воздушных целей – как дронов, так и ракет.

"Изображения, треки, координаты. Научить искусственный интеллект этому. И после этого создать такую систему обороны, которая могла бы предвидеть, анализировать и перехватывать эти воздушные цели. Более точно, более системно", – добавил Попович.

Новая стратегия воздушных сил: что известно

Ранее глава Минобороны Михаил Федоров назначил Павла "Лазаря" Елизарова заместителем командующего Воздушными силами ВСУ. Задачами Елизарова станут развитие малой ПВО и направление перехвата дронов. Также Федоров подчеркнул важность масштабирования опыта подразделения "Лазаря" – "одного из самых результативных в Силах обороны".

Также Федоров сообщил о планах создания антидронового купола над Украиной. По его словам, система должна реагировать на угрозы не постфактум, а уничтожать их еще на подлете к целям.

