'Длинная рука' российской авиации, которую нечем уничтожить: о каких ракетах идет речь

Основой боекомплекта российской истребительной авиации являются управляемые авиационные ракеты Р-37М и Р-77-1. Они также представляют одну из главных угроз для украинских пилотов.

Как пишет издание "Милитарный", использование ракет Р-37М, а также возможность полета на больших высотах дает авиации РФ преимущество в дальности пуска, которое украинская авиация, даже с получением крайних версий ракет AIM-120, пока не может компенсировать.

Что известно о Р-37М и Р-77-1

Издание отмечает, что авиационная ракета Р-77 (К-77) класса "воздух-воздух" средней дальности разрабатывалась для истребителей МиГ-29 и Су-27 в ответ на американскую AIM-120. В первую очередь она предназначалась для поражения высокоманевренных целей, в том числе истребителей противника.

"Поэтому, несмотря на то, что эта ракета имеет меньшую номинальную дальность, чем Р-37М, однако из-за большой маневренности представляет большую угрозу для украинской авиации", - отметило издание.

В свою очередь, управляемая авиационная ракета большой дальности Р-37 (К-37) разрабатывалась в первую очередь как основное средство вооружения для МиГ-31. Главной задачей этих ракет было противодействие стратегическим ракетоносящим средствам, самолетам-разведчикам, пунктам управления, а также перехват крылатых ракет с ядерной боевой частью.

Применение этих ракет

Журналисты также сообщили, что летом прошлого года стало известно, что российские истребители Су-35 начали применять новые ракеты типа "воздух-воздух" повышенной дальности К-77М, созданной на базе Р-77, но о ней мало что известно.

По некоторым данным, новую ракету разработало конструкторское бюро "Вымпел". Она оснащена двухрежимным твердотопливным двигателем, что увеличило максимальную дальность стрельбы со 110 км для Р-77-1 до 190 км у К-77М. У нее увеличена способность обнаружения и устойчивость к средствам РЭБ.

Издание также напомнило, что ранее Разведывательное управление Департамента обороны США сообщало о внедрении в ВС РФ новой ракеты "воздух-воздух" неназванного типа с ядерной боевой частью.

"По оценкам, это почти наверняка указывает на специальную версию ракеты большой дальности Р-37М. Интеграция специальной боевой части в ракету Р-37М хоть и не подтверждена, однако является логическим продолжением развития советской авиационной ракеты Р-33, которая также несла ядерную боевую часть на расстояние до 140 км", - предположило издание.

Журналисты написали, что почти каждый вылет украинской авиации сопровождается по крайней мере одним пуском российских ракет по ней, и часто это именно ракеты класса "воздух-воздух" с Су-35С/Су-30СМ.

Российское оружие

Летом прошлого года стало известно, что РФ резко нарастила выпуск оружия, обходя международные санкции благодаря Китаю. В частности, за время войны Россия значительно увеличила производственные мощности завода, который выпускает баллистические ракеты "Искандер-М".

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия не просто успевает восстанавливать запасы ракет, израсходованных во время ударов по Украине, но и накапливает эти запасы.

