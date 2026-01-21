Известный писатель мобилизовался в ВСУ и сделал резкое заявление

Андрей Любка сообщил, что уже выбрал себе подразделение.

Писатель и волонтер Андрей Любка сообщил, что решил мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Волонтерская работа, мероприятия культурной дипломатии за границей и общественная активность в Украине были важными и полезными. Но война продолжается, и пора двигаться дальше - быть не только для ВСУ, но и в ВСУ", - написал он в своем аккаунте в Facebook.

По его мнению, если украинцы хотят выстоять и победить - то "служить должны все":

"Безотносительно к тому, насколько полезны мы были в тылу. Настал мой черед - и это по-честному".

Любка также сообщил, что решение мобилизоваться я принял в октябре:

"Выбрал себе подразделение, закончил все важные дела и финализировал рабочие проекты, а теперь отправляюсь на БОВП. Еще не знаю, как будет выглядеть моя жизнь в будущем, пожалуй, не будет легко, зато точно будет интересно. Надеюсь, этот новый опыт станет мне полезен и как писателю. Спасибо всем, кто был и остается рядом. Слава Украине!".

