Предлагали $10 тысяч: украинская певица рассказала, как ее звали в Россию

По словам исполнительницы, ей предложили поехать в Санкт-Петербург на фестиваль.

Украинская певица Оксана Пекун рассказала, как в самом начале российской агрессии в 2014 году ей предлагали выступить в России за значительный гонорар. Как сообщила исполнительница УНИАН, тогда ее приглашали на фестиваль в Санкт-Петербурге, обещая оплату в размере 10 тысяч долларов.

"Это был 2014 год, когда россияне только вошли в Крым. Мне предложили поехать в Санкт-Петербург на фестиваль и заплатить 10 тысяч долларов. Я даже не рассматривала это предложение. Для меня это было принципиальное "нет", - отметила Пекун.

По словам артистки, позиция для нее всегда была важнее денег, а сцена - это не только работа, но и ответственность перед страной и слушателями.

На днях, несмотря на войну и сложные реалии сегодняшнего дня, Оксана Пекун представила новую песню "Коля - інша доля". Композиция стала своеобразной творческой перезагрузкой и отражением внутренних изменений, которые певица пережила за годы полномасштабной войны.

Премьера песни совпала с глубокими личными переживаниями артистки, связанными с войной и человеческими трагедиями, которые она видела за эти годы.

Напомним, ранее украинский продюсер Елена Мозговая рассказала, как сожгла "достояние" РФ, чтобы согреться.

