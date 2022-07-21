В ISW подчеркнули, что сейчас российским войскам трудно продвигаться относительно малозаселенной и открытой местностью.

Наступление россиян в Донецкой области, которое сейчас продолжается, может обеспечить ограниченное продвижение на Донбассе к северо-востоку от шоссе E40 и закончится оккупацией Славянска или Бахмута.

Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

По данным ISW, последние несколько недель войска РФ не достигли значительных успехов в направлении Славянска, и продолжают снижать свою наступательную боевую мощь в локальных боях за небольшие и относительно неважные населенные пункты по всей Донецкой области. В частности, российские войска пытались взять Северск после захвата Лисичанска, но по состоянию на 20 июля до сих пор не достигли города.

Также отмечается, что российские оккупанты не смогли начать прямые атаки на Бахмут и в значительной степени увязли в боях за небольшие поселения к востоку и югу от него.

Усилия по наступлению на Славянск прекратились, и в течение нескольких недель не было достигнуто никаких значительных успехов.

"Возобновление активного наступления оккупантов после короткой оперативной паузы еще не привело к значительному продвижению вперед, хотя возможно, что восстановление сил может принести ограниченные успехи в ближайшие дни. Российские войска сейчас с трудом передвигаются по относительно малонаселенной и открытой местности", - подчеркнули в ISW.

Как прогнозирует ISW, российские войска столкнутся с местностью, которая будет гораздо более благоприятной для украинских защитников, чем ближе они продвинутся к E40 вокруг Славянска и Бахмута.

Это объясняется плотностью населения и застроенностью этих территорий. Поэтому нынешнее российское наступление на Донбассе, вероятнее всего, достигнет кульминации где-то вдоль E40 в ближайшие недели.

Напомним, 20 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров сформулировал расширенные географические цели российской войны в Украине, подтверждая давнюю оценку ISW о том, что Россия имеет территориальную цель за пределами Донецкой и Луганской областей.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявлял, что в течение 90 дней россияне продвинулись на Донбассе всего на 9-16 км, это не очень много. По его словам, боевые действия на Донбассе очень интенсивные и характеризуются большим насилием.

"Суть заключается в том, что цена очень высокая, достижения (россиян - УНИАН) очень малы. В Луганской и Донецкой областях продолжается ожесточенная война на истощение. И отвечая на ваш вопрос о том, "потерян ли Донбасс?" Нет, он еще не потерян. Украинцы заставляют россиян платить за каждый дюйм территории, который они завоевывают. Продвижение (россиян) измеряются буквально сотнями метров, в некоторые дни они могут увлечь километр, но не больше этого", - отметил Милли.

Как сообщал УНИАН, министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин убежден, что в войне наступил критический момент, но Россия просчиталась, что продержится дольше Украины на поле боя.

Война в Украине: что известно

Российские войска сосредоточили усилия на захвате восточного региона Украины.

В течение суток ВСУ отражено продвижение оккупантов на Харьковщине, штурмовые действия захватчиков на Краматорском направлении, а также отражена разведка боем оккупантов на Авдеевском направлении.

Украинские защитники продолжают контрнаступительные меры на юге страны. На день раньше ВСУ повредили критически важный для перемещения врага Антоновский мост в Херсоне.

Таким образом, по мнению эксперта Дениса Поповича, ВСУ начали второй этап подготовки к контрнаступлению на южном фронте.

В боях украинские силы уничтожили почти 39 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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