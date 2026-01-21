Трамп видит себя 'императором', который хочет поделить мир, - историк

Действующий президент США для отстаивания своих взглядов намерен опираться на грубую силу, считает историк.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп стремится к тому, чтобы мир был разделен между "двумя-тремя императорами". В этой модели мира Трамп хочет быть "первым императором". Об этом историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак сказал в эфире Radio NV.

Грицак отметил, что недавно кто-то сравнил Дональда Трампа с одним из большевистских лидеров Львом Троцким, который хотел сделать пролетарскую революцию, так называемую Перманентную революцию.

"В том смысле, что Трамп является таким лидером мировой контрреволюции, который хочет полностью изменить все порядки. Причем очень важно – это революция мировая", – отметил Грицак.

Видео дня

В связи с этим, по мнению историка, Трамп не просто видит себя лидером Америки, а лидером этого мира, который диктует всем законы и ни на что не оглядывается.

"Это, наверное, лучшее сравнение или лучшее объяснение того, кем является Трамп. Император мира – условно говоря, да", – подчеркнул Грицак.

Вместе с тем, он обратил внимание на намерения Трампа значительно увеличить финансирование оборонной сферы США. Таким образом, оборонный бюджет США может превысить бюджеты всех стран Европы, Китая и России.

"То есть, он обладает огромной твердой силой. И эта твердая сила – это грубая сила, это армия, это военная сила, и он понимает, что этой силой может сломать все. Это, знаете, как ребенок, который достал игрушку и не может ею насытиться. И это полностью акцент на твердой силе. Не на мягкой силе, не на убеждениях, не на приятном образе, не на чем-то привлекательном, не на том, что раньше было привлекательным – американский образ жизни, а просто грубая сила. Очень важно. И он хочет этой силой сломать весь мир", – считает Грицак.

Историк считает, что мышление Трампа сводится к тому, чтобы разделить мир между "двумя-тремя императорами", и каждый из них будет иметь свою сферу, будет регулировать в ней отношения.

"А главным из этих императоров, условно говоря, первым среди равных будет сам Трамп. Это его видение мира и видение будущего, опирающееся на грубую силу", – подчеркнул Грицак.

Трамп ведет мир к новому виду анархии - мнение эксперта

Как сообщал УНИАН, недавно Трамп выступил за увеличение оборонного бюджета США до 1,5 триллиона долларов в 2027 году. На этот год оборонный бюджет в Соединенных Штатах составляет около 1 триллиона долларов.

Профессор по международной политике Дэниел Дрезнер и профессор по политологии Элизабет Сондерс считают, что Трамп ведет мир к новому виду анархии, более хаотичной. В частности, президент США разрушает самую сильную норму, установленную после окончания Второй мировой войны в 1945 году, о том, что границы не могут быть перекроены силой оружия.

Сейчас Трамп намерен "тем или иным образом" овладеть Гренландией, автономной территорией Дании. Он не исключает варианта силовых действий, если не удастся договориться о покупке этого острова.

Вас также могут заинтересовать новости: