Как хранить капусту, чтобы она оставалась свежей неделями: одна ошибка может все испортить

Капуста – незаменимый продукт на кухне, но она быстро теряет свои свойства при неправильном обращении и это все-таки можно исправить.

Капуста – невероятно универсальный ингредиент. Хрустящая текстура, землистый вкус и долгий срок хранения делают ее основным продуктом, на который можно положиться круглый год.

Чтобы капуста оставалась в лучшем виде, необходимо правильное хранение, пишет Southern Living. Неважно, имеете ли вы дело с целым кочаном или нарезанными остатками – бережное хранение продлит свежесть, уменьшит количество отходов и сохранит овощ хрустящим и готовым к использованию в любой момент.

Как правильно покупать капусту

При выборе свежей капусты есть несколько ключевых признаков, указывающих на то, что перед вами лучший экземпляр. Выбирайте кочан, который на ощупь твердый и тяжелый для своего размера.

Видео дня

Цвет должен быть ярким и насыщенным, независимо от того, берете ли вы зеленую, красную или савойскую капусту. Избегайте кочанов с трещинами, вмятинами, увядшими листьями или признаками плесени. Внешние листья должны быть плотно прилегающими и хрустящими, а не вялыми или сухими.

Чистый, мягкий запах – также хороший показатель того, что капуста максимально свежая.

Как лучше хранить белокочанную капусту

Чтобы капуста оставалась свежей и вкусной, важно хранить ее правильно. Вот как максимизировать срок хранения целого кочана или нашинкованных остатков:

Хранение целого кочана

Целый кочан лучше всего держать в ящике для овощей (зона свежести) вашего холодильника, где влажность немного выше. Оберните его свободно в большой пластиковый пакет или перфорированный пакет для продуктов, чтобы сохранить свежесть, но при этом обеспечить циркуляцию воздуха.

При правильном хранении целый кочан капусты может пролежать в холодильнике 2–3 недели.

Хранение разрезанной или нашинкованной капусты

После разрезания капуста может быстро высохнуть и испортиться, поэтому важно позаботиться о ней.

Оберните оставшуюся часть пищевой пленкой или поместите нашинкованную капусту в герметичный контейнер и поставьте в холодильник. Срок хранения – до 5 дней.

Как понять, что капуста начала портиться

Важно знать, на что обращать внимание, чтобы определить, не пропал ли овощ. Вот признаки того, что время капусты истекло:

Сильный запах: свежая капуста имеет мягкий, землистый аромат. Если она пахнет кислым или неприятно, лучше ее выбросить.

свежая капуста имеет мягкий, землистый аромат. Если она пахнет кислым или неприятно, лучше ее выбросить. Изменение цвета: несколько потемневших внешних листьев целого кочана или края среза можно обрезать. Но если большая часть капусты изменила цвет, выбросьте её.

несколько потемневших внешних листьев целого кочана или края среза можно обрезать. Но если большая часть капусты изменила цвет, выбросьте её. Мягкие или склизкие листья: если внешние листья на ощупь кашеобразные, липкие или скользкие – это явный признак порчи.

если внешние листья на ощупь кашеобразные, липкие или скользкие – это явный признак порчи. Плесень: если вы видите пушистые, заплесневелые участки – выбрасывайте.

если вы видите пушистые, заплесневелые участки – выбрасывайте. Сморщенная или высохшая текстура: если листья сухие или трескаются, это говорит о потере влаги. Такую капусту все еще можно использовать для определенных блюд (супов, рагу или тушения), где хрустящая текстура не так важна.

Как правильно заморозить свежую капусту

Хотя капусту можно замораживать, это повлияет на ее текстуру – после разморозки она станет мягче. Если вы хотите сохранить капусту на долгий срок, можно заморозить ее как в сыром, так и в бланшированном виде. Сырая капуста может сохранить текстуру немного лучше, чем бланшированная.

Если вы хотите заморозить сырую капусту, то нарежьте ее ломтиками или кусками по желанию, затем поместите в безопасный для морозилки пакет с зип-локом или герметичный контейнер. Срок хранения – до двух месяцев.

Для более длительного хранения: бланшируйте нарезанную капусту в кипящей воде в течение 1–2 минут, затем переложите в ледяную баню, чтобы остановить процесс варки. Тщательно просушите, затем уберите в контейнер или пакет. Срок хранения – до 9 месяцев.

Размороженная капуста не будет такой хрустящей, как свежая, но ее отлично можно использовать в супах, запеканках или стир-фрай блюдах.

Ранее УНИАН сообщал, как правильно размягчать мясо перед приготовлением, чтобы в итоге гуляш или стейк просто таяли во рту.

Вас также могут заинтересовать новости: